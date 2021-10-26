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وائل القباني: سيتأثر بمنعه من القيد

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وائل القباني: الزمالك سيتأثر بمنعه من القيد وائل القباني: سيتأثر بمنعه من القيد

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أكد وائل القباني، نجم السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سيتأثر بمنعه من القيد لمدة فترتين.

وقال وائل القباني، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بالتأكيد منع الزمالك من القيد لفترتين، سيكون له تأثيرًا سلبيًا على الفريق»، مضيفًا :«مشكلة القيد ستظهر مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة».

وأضاف :«الزمالك يشارك في أكثر من بطولة وسيكون هناك ضغطًا كبيرًا في المباريات الفترة المقبلة، لذلك الفريق كان بحاجة إلى ضم لاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي، خاصة أنه يعاني من عجز في بعض المراكز على رأسها رأس الحربة».

واوضح :«الزمالك كان لن يعيد عدد من اللاعبين المعارين، ولكنه اضطر إلى ذلك بعد وقف القيد»، مشيرًا :«عودة مصطفى فتحي ومحمد أوناجم، إضافة قوية للفريق الأبيض».

المصرى اليوم

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