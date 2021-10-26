مدحت شلبي يعلق على شائعة وفاته: «دي المرة السابعة اللي يموتوني فيها»

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أبدى الإعلامي مدحت شلبي استياءه وانزعاجه من الشائعات التي تطوله من حين لآخر، وآخرها انتشار خبر وفاته وترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من المعلومة الصحيحة.

وعلق مدحت شلبي على الشائعة التي تم إطلاقها منذ قليل عن وفاته بأنه بخير وبكامل الصحة والعافية ولم يتعرض لأي أزمة صحية.

وقال مدحت شلبي لـ«المصري اليوم»: «هذه المرة السابعة التي يتم فيها إطلاق وترويج شائعة وفاتي في الشهور الأخيرة دون أي تحرٍ لدقة المعلومة أو الخبر قبل نشره أو ترويجه» .

وشدد على أنه مؤمن بقضاء الله وقدره وأنه يومًا ما سيغادر هذه الدنيا، لكن الآثار السلبية لشائعات وفاته تضر أسرته وتسبب لهم حالة نفسية صعبة، لذلك أرجو من الجميع تحري الدقة قبل نشر أي أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، خصوصاً أن موضوع الحياة والموت لا يقبلان الشك أو التوقع أو الهزار .

وأكد مدحت شلبي أنه على مشارف مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في حلقته التليفزيونية مساء اليوم على أون تايم.