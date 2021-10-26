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حرص عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد في المقصورة الرئيسية للمعلب كل من الدكتور حسام المندوة، وعمرو أدهم، وحسين السيد.

كما شهدت مقصورة ملعب ستاد بتروسبورت تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وخالد رفعت عضو الرابطة لمتابعة اللقاء.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.