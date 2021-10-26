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يرى وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كقته أرجح للفوز على فريق انبي.

ويلتقي الزمالك مع انبي مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك هو الأجهز من فريق انبي سواء من الناحية الفنية أو البدنية، حيث خاض الفريق الأبيض مباراتين في بطولة دوري أبطال افريقيا أمام توسكر الكيني».

وأضاف :«انبي لم يخض أي مباراة رسمية الفترة الماضية وهو ما يعطي الأفضلية للزمالك في مباراة اليوم»، مشيرًا:«ما يميز الفريق الأبيض ثبات التشكيل منذ الموسم الماضي».