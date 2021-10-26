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احتفل لاعبو فريق الزمالك المستبعدون من مواجهة إنبي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، بالاحتفال بالكابتن محمد السيد الشهير بميشو أخصائى العلاج الطبيعي بالفريق، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدا الأربعاء.

وقام اللاعبون بالاحتفال مبكرا بعيد ميلاد ميشو كلفتة خاصة منهم قبل أن يتم الاحتفاء به عقب عودة الفريق بشكل كامل للتدريبات بعد مواجهة إنبي اليوم.

ويعتبر الكابتن محمد السيد الشهير بميشو، من أقدم العاملين داخل فريق الزمالك، حيث يعمل منذ قرابة ٣١ سنة داخل القلعة البيضاء كونه أخصائى علاج طبيعى.

كذلك حصد ميشو العديد من البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق طوال مسيرته مع الفريق منذ عام ١٩٩١.