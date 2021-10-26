بدء أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

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ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة

انطلقت -قبل قليل- فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بتجمُّع أكثر من ألفي بعثة وخمسة آلاف مشارك في الرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدّى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فاعلة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

والنسخة الحالية للمبادرة التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر، خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.