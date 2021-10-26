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244 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 6.83 مليار جرعة لقاح

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244 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 6.83 مليار جرعة لقاح 244 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 6.83 مليار جرعة لقاح
جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و954 ألفاً

244 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإعطاء 6.83 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 244 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.83 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 244 مليوناً و60 ألفاً، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و954 ألفاً، وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و833 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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