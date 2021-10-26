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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر2021، تراجعا طفيفا فى الأسعار نتيجة لارتفاع طفيف فى الدولار، حيث انخفض سعر الذهب عالميا بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 3 دولارا مع بداية التداولات، كما تراجع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف في استجابة للانخفاض العالمى، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 783 جنيها .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة للقراء، وذلك استجابة لرغبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار أو الادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 893 إلى 895 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنو دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 782 إلى 784 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح ما بين 672 إلى 674 جنيها وهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 إلى 6272 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

تراجعت أسعار الذهب عالميا مع بداية التعامل فى البورصة، خلال الدورة الأسيوية بسبب ارتفاع الدولار وتمت المتاجرة للعقود، 1804.48 دولارا للأوقية، وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.13% ، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1776.80 دولارا والمقاومة على 1815.50 دولارا وارتفعت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.08% .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع بداية التعاملات فى البورصة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 797.42 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 911.33 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 683.50 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,804.33 $ .

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