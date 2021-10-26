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تصيب أشجار الجوافة.. قافلة إرشادية لمواجهة مرض النيماتودا في مزارع الإسكندرية (صور)

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تصيب أشجار الجوافة.. قافلة إرشادية لمواجهة مرض النيماتودا في مزارع الإسكندرية (صور) تصيب أشجار الجوافة.. قافلة إرشادية لمواجهة مرض النيماتودا في مزارع الإسكندرية (صور)

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أطلق مجلس الإعلام الريفي، التابع لمديرية الزراعة في الاسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة، قافلة توعوية بناءا على طلب المزارعين بمنطقة المعمورة، حيث تم النزول عمليا إلى حقل جوافة بتواجد الدكتور محمد عوض رئيس قسم الحشرات بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي.

وخلال القافلة، قدم «عوض» شرحا وافيا للآفات الحشرية التي تصيب أشجار الجوافة ومقاومة وأسلوب علاج كل نوع، وأعطى روشتة وافية للعلاج والوقاية، موضحاً الواجب عمله كل شهر للمحافظة على محصول الجوافة من الإصابات الحشرية وزيادة الإنتاج.

كما شارك في القافلة الدكتور أيمن غنام، مدرس النيماتودا بقسم أمراض النبات بالكلية، وقدم شرحا لكيفية مكافحة النيماتودا بالتفصيل،حيث تم الكشف عن بعض الجذور المصابة بالحقل وأيضاً قام بإعطاء روشتة موضحاً فيها المبيدات وطرق إستخدامها وموعد الإستخدام الأمثل.

وشدد المتحدثون على طرق الإستخدام المثلى للمبيدات بما لا يضر بصحة المستهلك وفي نفس الوقت يحقق أفضل مكافحة وأعلى إنتاجية.

وتلاحظ خلال القافلة وجود مياة راكدة بالحقل وشكا المزارعون من إرتفاع المصرف مما يؤدي إلى رجوع مياة الصرف للأرض وعدم تعاون مسؤولي الصرف الزراعي مع المزارعين في هذه النقطة.

وطالب المهندس فريد شوقي مدير جمعية التوفيقية الزراعية، بتكرار الندوة الشهر القادم بحيث تشمل محصولي الجوافة والبرتقال حرصاً منه على خدمة أكبر عدد من المزارعين.

أعد القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسئولة الإعلام الريفي، وهبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

وفى سياق متصل، قامت لجنة من مهندسي إدارة المكافحة بالمديرية مشكلة من المهندس أيمن عبدالستار على والمهندس صلاح شعبان العسال والمهندسة دعاء عفيفي إمام، بالإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد بـ٢٠ قطعة أرض مزمع البناء عليها بحي وسط، لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي، وذلك للحد من إنتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم .

تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)
تصيب أشجار الجوافة .. قافلة ارشادية لمواجهة مرض النيماتودا في الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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