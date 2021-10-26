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266 محضر مخالفة في حمله ليلية بمدينة دسوق (صور)

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266 محضر مخالفة في حمله ليلية بمدينة دسوق (صور) 266 محضر مخالفة في حمله ليلية بمدينة دسوق (صور)

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شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ استكمال أعمال حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأرصفة المخالفة والتند والأسوار المخالفة، ومخالفات التعديات على نهر الطريق والتعاون المثمر بين رئاسة مركز ومدينة دسوق، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ وإشراف اللواء، اشرف صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ وفى إطار التصدي لظاهره الإشغالات.

وجرى استكمال حملة مكبرة شاملة لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، ليلا من اشغالات واعلانات مخالفة وتند بشوارع مدينة دسوق والشوارع متفرقة من المدينة وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 266 محضرا: 171 إشغالات تم رفعها، 5 نقل بطئ، 50 مضبوطات متنوعة، 30 إزالة إعلانات، 10 محضر إشغال طريق.

دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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