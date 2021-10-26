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واصلت أسعار الحديد والاسمنت ارتفاعها في السوق المحلية مع زيادة معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الخامات محليا.

وأبلغ عدد من مصانع الحديد الوكلاء والموزعين بتطبيق زيادات سعرية خلال الأسبوع الماضي فيما يتوقع خبراء استمرار تلك الزيادة في ضود المتغيرات التي تطرأ يوميا على سعر الخامات.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار حيث كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الإيام الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، حيث ساهمت القرارات التي اتخذتها الصين مؤخرا بشأن خفض الإنتاج في محاولة للحد من الانبعاثات الكربونية، في زيادة سعر الحديد عالميا، وتبعها أزمة أسعار الطاقة والتي تحد من قدرة المصانع على العمل بطاقاتها القصوي فضلا عن مشكلات الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار الخامات في البورصات العالمية، لافتا إلى أن المصانع المصرية اتخذت من الزيادات الأخيرة في الخامات سببا في زيادة الأسعار محليا مشيرا إلى ان سعر بيع طن حديد التسليح في مصر يعد من الاعلي عالميا.

وأشار إلى أن متوسط سعر بيع حديد التسليح اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 بلغ 15 ألف 250 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز سعرة 15550 جنيه للمستهلك، منوها إلى أن متوسط زيادات أسعار بيع حديد التسليح التي أعلنت عنها المصانع أمس يتراوح ما بين 800-1000 جنيه في الطن.

وأوضح أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل، مشيرا إلى أن متوسط سعر بيع الاسمنت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 يصل إلى 1200 جنيه للطن بزيادة 100٪ عن سعر البيع قبل صدور قرارات تقييد الإنتاج.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2021.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا وهو أعلي من متوسط الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 45 مليون طن سنويا.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر.

أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021:

أسعار حديد عز: 15 ألف جنيه للطن ومن المتنظر الإعلان عن زيادة جديدة

أسعار حديد المصريين: 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد الزيادة

أسعار حديد الجيوشي: 15 ألف جنيه للطن بعد الزيادة

أسعار حديد الجارحي: 15250 جنيه بعد الزيادة

أسعار بيع حديد بشاي: 15299 جنيه للطن بعد الزيادة

أسعار بيع حديد العتال: 15200 جنيه للطن

أسعار بيع حدد الكومي: 15000 جنيه للطن

أسعار بين حديد الداخلية: 15500 جنيه للطن

أسعار بيع حديد المراكبي: 15000 جنيه للطن

وأسعار بيع حديد بيانكو: 15000 جنيه للطن.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إعلان باقي المصانع قائمة الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر.

أسعار بيع الاسمنت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أسمنت المسلح 1120 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1125 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1130 جنيها للطن

اسمنت النصر 1060 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1025 جنيها للطن

اسمنت السويس 995 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1075 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 985 جنيها للطن

أسمنت أسوان 960 جنيها للطن.