أخبار عاجلة

"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج -
التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر -
باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة" -
في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة -
"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10 % من أسهم العربية للتعهدات الفنية

Print
اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10 % من أسهم العربية للتعهدات الفنية اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10 % من أسهم العربية للتعهدات الفنية
بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تمّ تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 10 % من أسهم العربية للتعهدات الفنية

يبدأ اليوم اكتتاب الأفراد في مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهم فقط؛ تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تمّ تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد على أسهم الشركة لمدة ثلاثة أيام تنتهي بنهاية يوم 22 / 03 / 1443هـ؛ الموافق 28 / 10 / 2021.

علما بأن الجهات المتسلمة لاكتتاب الأفراد هي: بنك البلاد، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ساب وبنك الرياض، حيث أتمّت تلك الجهات استعداداتها لتسلُّم طلبات الاكتتاب من خلال القنوات التي تمّ توفيرها منهم.

وأعلنت، شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيس بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" للاكتتاب العام، في وقت سابق عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة "العربية" بنجاح بعد أن حققت الفئات المشاركة حجم تغطية بلغ 126,6 مرة، حيث خصص لها خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم عادي، تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولمزيدٍ من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيس بالتغطية https://www.gibcapital.com.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج

"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج

التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر

التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر

باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة"

باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة"

في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة

في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة