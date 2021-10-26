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المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين

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المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين

المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 أخرى؛ مما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و784448 والوفيات إلى 286496.

ويقول المسؤولون: إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النزر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها؛ نظرًا لقلة الاختبارات.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان أن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة بالفيروس؛ في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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