أخبار عاجلة

"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج -
التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر -
باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة" -
في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة -
"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

Print
ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 160 وفاة جديدة بالبرازيل و48 حالة بمصر

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين، تسجيل 160 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5797 إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 605804 وفيات بالفيروس، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وسجلت كذلك 21 مليونًا و735560 إصابة منذ بدء التفشي في ثالث أكبر عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 325508 من ضمنهم 274762 حالة تم شفاؤها، و18333 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية

جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

أمريكا ترصد 125 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر

أمريكا ترصد 125 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر