مازن الغرباوى رئيس مهرجان «شرم الشيخ» يكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل الدورة السادسة

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أكد المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، الذى تنطلق دورته السادسة، من 6 نوفمبر وحتى 11 من الشهر نفسه، وذلك بمدينة شرم الشيخ، أن المهرجان لديه فعاليات متنوعة بالدورة السادسة، منها اختيار الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، للاحتفاء بها بالمهرجان، وأن هذا جاء لمشوارها الكبير الذى قدمته، ولم يمنعهم كونها الرئيس الشرفى للمهرجان من تكريمها ضمن الفعاليات، مضيفًا فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن هناك مشاركات دولية متنوعة فى المهرجان، وعن لجان التحكيم قال إنها تضمنت أسماء عديدة منها الفنانة إلهام شاهين، والفنان الكويتى داوود حسين، والفنانة لقاء الخميسى، وعدد من الضيوف الأجانب، لافتًا إلى أن اختيار نجوم السينما بالنسبة لهم تحت معايير أهمها أن يكون لهم رصيد مسرحى وأن يكونوا خريجين من المعهد العالى للفنون المسرحية.. وإلى نص الحوار:

■ كيف جاءت كواليس تكريم الفنانة سميحة أيوب؟

- اختيار اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب جاء تكليلاً لكل المجهودات التى قدمتها على مدار تاريخ طويل، وعدد الأعمال الكثيرة سواء بالتليفزيون، أو السينما، أو المسرح، وأعتقد أنها تحمل مسيرة تستحق الوقوف كسيدة ليست للمسرح العربى فحسب ولكن العالمى أيضًا، وتستحق لنقدمها لتكون نموذجا يحتذى به وتتعلم منه الأجيال الحالية، فهى مسيرة تدعو للتأمل والدراسة، ولم يمنعنا كإدارة مهرجان كونها الرئيس الشرفى للمهرجان اختيارها والاحتفاء بها داخل الفعاليات.

■ كيف كان الاستعداد للدورة السادسة؟

- فى البداية كان لدينا تصور وإصرار للدورة السادسة بأن تختلف عن العام الماضى والذى كان عامًا استثنائيًا، ولكن فى هذه الدورة حاولنا أن تكون مختلفة سواء من حيث الفعاليات، والعروض وكذلك من حيث عدد الأيام والتى زادت هذه الدورة.

■ ماذا عن الدول المشاركة هذا العام؟

- وصلنا هذا العام لـ 39 دولة متنوعة بين الضيوف والمشاركات، والأنماط المختلفة، وهذا كان هدفنا، ويشارك عدد كبير من الدول، منها، تونس، العراق، جورجيا، إيطاليا، أسبانيا، جنوب السودان، جنوب السودان، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، السعودية، الإمارات، بلجيكا، رومانيا، أوكرانيا، سيريلانكا، كوسوفو.

■ حدثنا عن مسابقات الدورة السادسة؟

- لدينا هذا العام 3 مسابقات رئيسية: عروض المسابقة الكبرى، والمونودراما، ومحور الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، و3 أخرى تنتهى قبل بداية المهرجان، وهى جائرة أبوالحسن سلام، وهى مستحدثة هذا العام بهدف تطوير شكل البحث العلمى فى الحقل المسرحى، وكذلك جائزة العمل الأول للشباب مُهداة من المخرج عصام السيد، وأيضًا جائزة لينين الرملى للتأليف المسرحى، بالإضافة إلى 3 مسابقات أخرى خاصة بالعروض المسرحية ستكون ضمن فعاليات المهرجان.

■ ماذا عن العروض التى تقدمت للمشاركة؟

- تقدم 302 عرض من 50 دولة للمشاركة فى المهرجان، وهذه الدول على مستوى قارات العالم المختلفة، وقرابة الـ40 مخرجا تقدموا لنيل جائزة عصام السيد، و35 نصا مسرحيا لجائزة لينين الرملى، و10 باحثين لجائزة أبوالحسن سلام فى البحث العلمى، وما يقرب من 17 محافظة من أصل 27 تقدمت لفكرة المسابقات المختلفة، ولكن فى النهاية اختارت لجنة المشاهدة والتى تشكلت من الدكتورة إيمان عزالدين، الفنانين أمير صلاح الدين، إيهاب فهمى، الدكتور شوكت المصرى، الناقدة هند سلامة، لاختيار 14 عرضًا مسرحيًا من دول متنوعة للمشاركة فى مسابقات المهرجان.

■ ماذا عن الفعاليات المختلفة وحفلات التوقيع؟

- لدينا هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات تصل إلى الرقم 6 لكل من المؤتمرات، حفلات التوقيع، وكذلك هناك أول كتاب يوقع باللغة الفرنسية، يتحدث عن المسرح المغربى، وشكله ومساراته على مستوى العالم، وما الذى قدمه فى الحقل المسرحى، والعام الماضى كان هناك أول كتاب يوقع باللغة الإنجليزية، وكذلك لدينا الندوة الرئيسية للاحتفاء بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب، و6 عروض فى مسابقة العروض الكبرى، و5 فى المونودراما، و4 فى مسابقة محور الشارع، بالإضافة إلى عرضين شرفيين.

■ ماذا عن الشراكات والبروتوكولات هذه الدورة؟

- لدينا شركات وبروتوكولات هذا العام والتى تنحصر فى 3 دول، ألبانيا، جورجيا، اليونان، فنحن دائمًا فى حالة استقطاب أماكن ودول جديدة، والاطلاع على الحركات المسرحية فى الدول المختلفة.

■ حدثنا عن لجان التحكيم فى الدورة السادسة؟

- لدينا 3 لجان تحكيم دولية للمسابقات الرئيسية، وهى لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى مكونة من إلهام شاهين رئيسا، وبعضوية كل من الفنان الكويتى داود حسين، واليابانى Kakumoto atsushi، واليونانى Sissy Papathanasiou، والألبانى Edond Xhumari، أما فى مسابقة عروض المونودراما، فتكون الفنانة لقاء الخميسى «رئيسا»، وبعضوية كل من العراقى جبار المشهدانى، والفنان طارق صبرى، ومن دولة كوسوفو Almaze Nura، بينما فى مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، فيحكم بها البحرينى يوسف الحمدان، والفنان أحمد صيام، والأردنى إياد شطناوى.

■ مؤخرًا اعتادت المهرجانات المسرحية اختيار نجوم السينما للجان التحكيم.. هل يرجع سببه للدعاية أو عامل جذب وتسليط الضوء للمهرجان؟

- اختيار المهرجانات المسرحية لنجوم السينما فقط فكر خاطئ بدون معايير للاختيار، ولكن الاختيار لمهرجان شرم الشيخ يأتى لمن لديهم تاريخ مسرحى، وشرط أن يكون خريجا للمعهد العالى للفنون المسرحية، ولديه القدرة على تقديم ومتابعة الحركة المسرحية، وليس اختيارا عشوائيا للنجوم بهدف الجذب والدعاية للمسرح، بالإضافة إلى أن هناك معيارًا آخر للاختيار بهدف عمل توليفة لعدم حرمان الشباب المشاركين من داخل أو خارج مصر من التفاعل مع النجوم للاستفادة من خبراتهم، خاصة أن المدن البعيدة عن العاصمة مثل شرم الشيخ نود أن يروا نماذج مشرقة، والسنة الماضية حينما جئنا بالفنان بيومى فؤاد وجدنا تفاعلا كبيرا.

■ ماذا عن الميزانية؟

- بشكل عام هناك أزمة اقتصادية عالمية، وطوال الوقت نكون فى ظل الأزمة هدفنا عمل محتوى وجودة، وهذا هو الصراع الرئيسى، ثبات الميزانية مع زيادة الأسعار، سواء من حيث الفنادق، ومهرجان شرم الشيخ هو من وضع حجر الأساس لعودة السياحة، علشان الناس بتنسى، فنحن أول مهرجان قدمنا الفعاليات بعد حادث الطائرة الروسية، ورغم ذلك لدينا طول الوقت تحدى هو الحفاظ على المحتوى وألا نتراجع عن السنوات الماضية، فلا أستطيع ذكر الأرقام بالضبط لأنها متفاوتة، ولكن يظل ثبات الميزانية فى ظل زيادة الأسعار هو العائق الوحيد للمهرجان.

■ كيف ترى آثار كورونا فى الوقت الراهن؟

- كورونا أثرت بشكل كبير على الأزمة الاقتصادية، وهذا العام تعاقدنا مع شريك طبى يقدم خدمات وإسهامات أكثر، من كمامات، وكحول، والسنة الماضية تعاقدنا أيضًا وكانت تجربة إيجابية، ولم نُسجل حالة كورونا واحدة بالفعاليات.

■ هل هناك عروض أون لاين ضمن الفعاليات؟

- أرى أن المسرح قائم على التلاقى المباشر والحى، وعروض الأون لاين تلجأ لها بعض المؤسسات بهدف عدم توقف عجلة الإنتاج لكنها ليست الحل الرئيسى للأزمة من الممكن فقط استغلاله واستثماره، لكنى كفنان مسرحى أرى أن المسرح تلاق حى، ولكننا فى المقابل ننقل الاحتفاليات كبث حى على صفحة المهرجان، ووصلنا إلى أرقام كبيرة من حيث المشاهدات، ولكن بشكل رئيسى اعتماد على التلاقى المباشر.

■ ماذا عن فعاليات حفل الافتتاح؟

- قمنا بتقليد جيد فى المهرجان أن الحائز على جائرة عصام السيد للعمل الأول للشباب هو من يقوم بإخراج الحفل، وهذا العام المخرج محمد هشام هو الفائز، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة رنا سماحة، بأغنية تم تصويرها كفيديو كليب للمهرجان وستغنيها ضمن فعاليات الافتتاح، ويليها تقديم فقرة فنية بسيطة إلى جانب مراسم الاحتفال وصعود لجان التحكيم، وتقديم العرض الإيطالى «The last Flower»، وهو أول عرض فى مسابقة العروض الكبرى، سيتم عرضه فى الافتتاح.

■ ماذا عن الورش التدريبية بالمهرجان؟

- لدينا 3 ورش تدريبية متنوعة، إحداها للكتابة المسرحية تحت عنوان «فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح» يدرب بها الفنان نادر صلاح الدين، وإعداد الممثل «الجسد المقدس» يقدمها المدرب فريد النقراشى، و«المسرح الغنائى والفنون الأدائية» للمدرب اليونانى بافلوس كافورس.

■ هل ترى أن المهرجانات المسرحية وصلت لقطاع كبير من الجمهور؟

- المسرح بشكل عام لم ولن يصل للناس دون تسويق، بدون أن يغضب منى أحد فى هذا الرأى، فضرورة وجود آليات تسويق توازى السوق الفعلية هذا هو الأهم، ونحن كمسرحيين نحتاج إلى تطوير فى آليات الإنتاج والتسويق، وأرى أن مصر كبيرة تحتاج لأن يكون هناك ميزانية فعلية للتسويق والدعاية.

■ كيف وهناك مهرجانات تحصد أعداد مشاهدة وتفاعل كبير؟

- ليس كل النجاح سوشيال ميديا، فأرى أن المحتوى هو الأهم، وفى النهاية كمهرجان مسرح أحاول أن أقدم هذا التوازن من محتوى وعوامل جذب مثل الفنانين، ولكن نجاح السوشيال ميديا لا يُعتبر نجاحا بشكل كبير بمفرده دون محتوى جيد.

■ كيف ترى المنافسة بين القطاعين العام والخاص؟

- المنافسة شرسة، تعود بنا إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى حينما كان المسرح التجارى به عروض مسرحية يأتى لها الجمهور من الخليج خصيصًا، ولكن وسط هذه المنافسة يجب أن تكون ليس على مستوى مصر فحسب ولكنها حاليًا على مستوى الوطن العربى، فمن الضرورى تطوير الميزانيات وآليات الإنتاج لهذا التنافس والسباق، وليس من الجيد أن تظل نفس المكافآت والميزانيات التى كان يحصل عليها الفنان فى التسعينات بنفس الأرقام، وهذا يجعل الفنانين يتراجعون وهذا مجحف لهم، وهذا سبب أدعى لتراجع المسرح واستكمال مسيرته.