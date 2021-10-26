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حملة موسعة لنظافة وتجميل مدينة مصيف بلطيم

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حملة موسعة لنظافة وتجميل مدينة مصيف بلطيم حملة موسعة لنظافة وتجميل مدينة مصيف بلطيم

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تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الأجهزة المعنية بالمدينة من نظافة وصحة وتشجير التي تعمل من خلال الحملة التي بدأت أعمالها خلال الأيام الماضية لتنتهى من إزالة التعديات على حرم الشوارع الخلفية بمناطق المدينة.

وقال عطيه إن تلك الحملة نفذت إزالة الأشجار والمخلفات القديمة والحشائش التي كانت تحجب الرؤيه وتؤدى إلى غلق الشوارع وتحوى حشرات ضارة وناموس، وأن العمل مازال مستمراً بمنطقة الزهراء ج وحتى يتم الإنتهاء منها اليوم وفى طريقنا إلى الإنتقال لمنطقة السلام.

وتم الانتهاء من رفع المتراكمات التي تم تجميعها خلال الأيام الماضية من أشجار ورمال ومخلفات قديمة ونقلها إلى المقلب العمومى.

المصرى اليوم

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