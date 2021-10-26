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إبراهيم حسن: مباراة الاتحاد وسموحة تشبه مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

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إبراهيم حسن: مباراة الاتحاد وسموحة تشبه مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد إبراهيم حسن: مباراة الاتحاد وسموحة تشبه مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

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وصف مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، إبراهيم حسن، مجريات مباريات فريقه أمام نظيره سموحة في مستهل مشوارهما بالدوري بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث ذكرني بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأمر كان صدمة ولم نعد سريعًا».

وأتم مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري تصريحاته: «الحمد لله على كل شيء، لكن إحنا لا نقبل بغير المكسب ونسعى للفوز في جميع المباريات».

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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