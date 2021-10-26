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صيانة الكشافات وإنارة طريق المقابر بقرية كوم بليدة في قلين

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صيانة الكشافات وإنارة طريق المقابر بقرية كوم بليدة في قلين صيانة الكشافات وإنارة طريق المقابر بقرية كوم بليدة في قلين

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تابع فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، ورئيس قرية البكاتوش، الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة العامة بقرية كوم بليدة وانارة طريق المقابر واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الإنارة وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة على مستوى المركز والمدينة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار العمل على رفع كفاءة وصيانة الانارة العامة على مستوى مركز ومدينة قلين وفى اطار رفع كفاءة الانارة العام.

المصرى اليوم

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