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«رومينيجه» يتدخل لإقناع «كيميتش» بتلقى لقاح «كورونا»

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«رومينيجه» يتدخل لإقناع «كيميتش» بتلقى لقاح «كورونا» «رومينيجه» يتدخل لإقناع «كيميتش» بتلقى لقاح «كورونا»

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حثّ كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس الإدارة السابق لنادى بايرن ميونخ الألمانى، لاعب الوسط الدولى جوشوا كيميتش على تلقى لقاح كورونا.

وقال كيميتش (26 عامًا)، لاعب بايرن ميونخ، فى مقابلة مع «سكاى سبورتس»، إنه لم يحصل بعد على اللقاح، مؤكدًا شعوره ببعض القلق إزاء الآثار المحتملة على المدى البعيد للقاح. لكن فى الوقت ذاته، شدد كيميتش على أنه لا ينكر وجود ، ولم يستبعد إمكانية حصوله على التطعيم فى المستقبل القريب.

وأثارت تصريحات كيميتش بعض الجدل، حيث إنه فى الوقت الذى لا يعتبر فيه لقاح كورونا إلزاميًا فى ألمانيا أو فى البوندسليجا أو حتى فى بايرن ميونخ، فإنه يتم اعتبار لاعبى كرة القدم قدوة لتشجيع الآخرين على تلقى اللقاح.

وقال رومينيجه لمحطة «بيلد تى فى»: «كنموذج يحتذى به ولكن أيضًا كواقع، كان سيصبح من الأفضل لو حصل على اللقاح».

وأضاف: «مقتنع بأنه سيحصل على اللقاح فى المستقبل القريب وهو ما أعلنه بنفسه».

صحيفة «بيلد»، التى كشفت عن عدم حصول كيميتش على اللقاح، أكدت أنه أمر إيجابى أن يحرص اللاعب على تفسير موقفه.

وتابعت: «سيكون من الأفضل لو حصل فى النهاية على اللقاح».

من جانبها، أوضحت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» أن بيان كيميتش «رسالة قاتلة» واتهمته «بالاستفادة من الجهد الجماعى دون أن يشارك به».

المصرى اليوم

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