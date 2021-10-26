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يرى محمد صلاح، نجم الزملك الأسبق، أن الفرنسي باتريس كارتيون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان لا يستحق العودة لقيادة الفريق مرة أخرى.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «عودة الفرنسى كارتيرون ومن قبله البرتغالى باتشيكو، ليس لها معنى بعد هروبهما من النادي، كأن الزمالك متعهد في عودة المدربين الهاربين».

وأشار إلى أن المدرب الفرنسى كارتيرون، ناجح مع الفريق الأبيض، وذلك بعدما نجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري الموسم، مشيرًا: «لا أعلم حتى الآن دور اللجنة الفنية في القلعة البيضاء».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع إنبي، اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.