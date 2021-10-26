أخبار عاجلة

"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج -
التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر -
باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة" -
في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة -
"البلدية والإسكان" تعلن تصنيف أنشطة جديدة للتطوير العقاري -
جمعية "همة" تحتفل بتخريج وتوظيف 20 فتاة باحثة عن العمل -
"غوتيريس" في قمة المناخ: كفى إساءة للطبيعة لأننا نحفر قبورنا بأنفسنا -
أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح: « متعهد في عودة الهاربين»

Print
محمد صلاح: «الزمالك متعهد في عودة الهاربين» محمد صلاح: « متعهد في عودة الهاربين»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى محمد صلاح، نجم الزملك الأسبق، أن الفرنسي باتريس كارتيون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، كان لا يستحق العودة لقيادة الفريق مرة أخرى.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «عودة الفرنسى كارتيرون ومن قبله البرتغالى باتشيكو، ليس لها معنى بعد هروبهما من النادي، كأن الزمالك متعهد في عودة المدربين الهاربين».

وأشار إلى أن المدرب الفرنسى كارتيرون، ناجح مع الفريق الأبيض، وذلك بعدما نجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري الموسم، مشيرًا: «لا أعلم حتى الآن دور اللجنة الفنية في القلعة البيضاء».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع إنبي، اليوم الثلاثاء، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

مران الزمالك .. فقرة خاصة للتسديد البعيد على الحراس

مران الزمالك .. فقرة خاصة للتسديد البعيد على الحراس

الزمالك يعلن جاهزية أوباما لمباراة القمة بعد الإختبار الطبي

الزمالك يعلن جاهزية أوباما لمباراة القمة بعد الإختبار الطبي

مران الزمالك.. تألق عبدالشافي وحازم وأوناجم في التقسيمة

مران الزمالك.. تألق عبدالشافي وحازم وأوناجم في التقسيمة