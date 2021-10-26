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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى «MEDEF» بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء، وعلاء يوسف، سفير مصر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

واستعرض الوزراء المصريون المشاركون ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، ولاسيما فى مجالات الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى، باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.

من جهتهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال فى مصر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة بنجاح على مدار السنوات الماضية.

وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورنج زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى 300 مليون دولار العام المقبل، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر 85% من إنتاج مصنعها فى مصر، كما عبّر ممثلو شركات النقل والهندسة، مثل أَلِسْتوم وسيسترا، عن سعادتهم بالمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموح التى تنفذها مصر.

على صعيد متصل، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة فى مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالى المحفظة، لتنفيذ مشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحى والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية، وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى المائدة المستديرة التى عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصرى- الفرنسى، حول المشروعات الكبرى فى مجال البنية التحتية المنفذة فى مصر، والتى يتم تنظيمها ضمن فعاليات زيارة «مدبولى» والوفد المرافق له من الحكومة.