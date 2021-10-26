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«السويفى» يستعين بسيارته التى تعمل بالهواء فى «فوتوسيشن» زفافه

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«السويفى» يستعين بسيارته التى تعمل بالهواء فى «فوتوسيشن» زفافه «السويفى» يستعين بسيارته التى تعمل بالهواء فى «فوتوسيشن» زفافه

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احتفل مصطفى السويفى، الشاب الذى اخترع سيارة تعمل بضغط الهواء بزفافه على سيارته، حيث فضل أن يكون «الفوتوسيشن» على هذا الابتكار الذى يعتز به، قائلا: «جمعت بين أكتر اتنين بحبهم زوجتى واختراعى فى صور ليلة العمر».

والتقط مصطفى وزوجته الصور التذكارية لحفل الزفاف على سيارته فى محافظة المنوفية، بعد أن نقلها إلى قاعة الأفراح بواسطة تروسيكل، حيث إنها لا تسير مسافات طويلة.

السويفى أكد أنه حصل على براءة اختراع وابتكر سيارة تعمل بضغط الهواء، تسير نصف كيلو بإمكانات محدودة، واستطاع أن ينفذها فى عام كامل من التجربة والجهد، ووثق ابتكاره وحصل على براءة الاختراع، وينتظر أن تتبنى الدولة فكرته.

السويفى، من قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، درس علوم الحاسب، لكنه كان ومازال شغوفا بعلم الميكانيكا، وهو ما دفعه إلى ابتكار سيارة تعمل بضغط الهواء. وقال إن السيارة تعمل بضغط الهواء عن طريق «كمبروسر» يتم شحنه بالكهرباء، والموتور بنيوماتيك يعمل بالهواء، وبها مزايا كبيرة وصديقة للبيئة، كما أن تكلفة الموتور أقل كثيرا من الكهرباء، والسيارات الكهربية أسعارها مرتفعة أيضا لأنها صديقة البيئة، كما أن السيارة صمم لها مصطفى هيكلا معدنيا على هيئة سيارة دفع رباعى بها دفع أمامى وخلفى فقط.

وتابع: «بدأت الفكرة معى بسبب حب استطلاعى للميكانيكا، وحاولت أن أولد ضغط هواء بدلا من السولار أو البنزين، فقررت الاستعانة بمواتير البنيوماتيك، وحصلت على براءة الاختراع». وأضاف: «وثقت براءة الاختراع فى مكتب براءة الاختراعات المصرى وتخرجت فى المعهد هذا العام، وأتمنى أن تتبنى الدولة فكرتى فى ظل اهتمامها بالصناعات وحالة التطوير الشاملة التى تشهدها ».

ويحلم مصطفى السويفى بأن يرى مشروعه النور حتى يحل الهواء محل الوقود لتكون السيارات صديقة للبيئة وغير مكلفة.

المصرى اليوم

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