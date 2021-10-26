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«نيوكاسل»: لم نفكر فى التعاقد مع «مبابى»

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«نيوكاسل»: لم نفكر فى التعاقد مع «مبابى» «نيوكاسل»: لم نفكر فى التعاقد مع «مبابى»

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أكد نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، أنه لا يفكر فى التعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وارتبط اسم مبابى، فى الأيام الماضية، بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد فى نهاية الموسم مجانًا، ولكن بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودى على نادى نيوكاسل ربطته التقارير أيضًا باللاعب الفرنسى.

ينتهى عقد مبابى فى 30 يونيو 2022، ولا يرغب الفرنسى فى تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وبالتالى سيرحل بالمجان إلى أى نادٍ يريده.

وبحسب الصحفى، جورج كولكين، بصحيفة «ذا أثلتيك» الأمريكية، أكد أن مديرة نادى نيوكاسل، أماندا ستافيلى، قد تحدثت معه حول صفقة مبابى فى ظل الشائعات المتداولة فى الوقت الحالى. وقال كولكين: «كانت تمزح للغاية، قلت لأماندا ستافيلى عندما تحدثت معها فى اليوم الأول لها فى النادى، إذًا متى سيوقع مبابى؟». وردت: «لا، لا يمكننا فعل ذلك أنت تعلم أنه لن يفيدنا بأى شىء الآن، يجب أن نكون عقلانيين ونريد أن نخطط للمستقبل، ولن ننفق الأموال بدون خطة».

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المصرى اليوم

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