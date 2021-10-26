«زفيريف» يرفض المشاركة فى كأس ديفيز

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أكد البطل الأوليمبى، الألمانى ألكسندر زفيريف، عدم مشاركته فى نهائيات كأس ديفيز للتنس هذا العام.

وقال زفيريف، 24 عامًا، فى مؤتمر صحفى: «شكل البطولة ينبغى تغييره وأنا متمسك بذلك. أنا شخص يحافظ على كلمته. أريد الفوز بكأس ديفيز، لكننى أريد الفوز بكأس ديفيز الحقيقية».

وتقام نهائيات فئة الرجال لكأس ديفيز فى انسبروك وتورينو ومدريد فى نوفمبر المقبل.

وتلتقى ألمانيا مع النمسا وصربيا فى انسبروك، ويقام النهائى على مدار 10 أيام فى مدريد فى 5 ديسمبر المقبل.

وجرت العادة على إقامة كأس ديفيز على مدار العام على أرض الدول المشاركة، لكن تغير شكل البطولة فى 2019.

ورحب بعض اللاعبين بتغيير شكل كأس ديفيز، لكن زفيريف من بين هؤلاء الذين يرفضون هذا التغيير.

على جانب آخر، أصبح الروسى أندريه روبليف خامس المتأهلين فى منافسات الفردى للبطولة الختامية لموسم التنس للرجال فى تورينو الشهر المقبل.

وتقام البطولة الختامية بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين فى منافسات الفردى وأفضل ثمانية فرق فى الزوجى.

وشارك اللاعب الروسى فى هذه البطولة لأول مرة فى 2020، عندما أقيمت لآخر مرة فى لندن وقبل نقلها إلى تورينو.

وقال روبليف فى بيان لاتحاد المحترفين: «أنا سعيد جدًا بالعودة للتنافس فى بطولة بين أفضل ثمانية لاعبين فى العالم. هذه بطولة استثنائية وذات أهمية ولا يمكننى الانتظار حتى ألعب فى تورينو».

ولحق روبليف (24 عامًا) بأربعة متأهلين سابقًا هم: الصربى نوفاك ديوكوفيتش، والروسى دانييل ميدفيديف، واليونانى ستيفانوس تيتيباس، والألمانى ألكسندر زفيريف.

وتقام هذه البطولة خلال الفترة من 14- 21 نوفمبر.

فيما تأهل الإيطالى جانيك سينر لملاقاة الأرجنتينى دييجو شوارتزمان فى نهائى بطولة أوروبا المفتوحة للتنس فى أنتوريب البلجيكية.

وفاز سينر المصنف الأول للبطولة على الجنوب إفريقى لويد هاريس بنتيجة (6-2) و(6-2)، فى المربع الذهبى.

وتغلب شوارتزمان المصنف الثانى على الأمريكى جنسن بروكسبى بنتيجة (6-4) و(6-0)، فى المباراة الأخرى بالدور قبل النهائى.

وصعد سينر (20 عامًا) لخامس نهائى له هذا الموسم ويتطلع لحصد لقبه الرابع.

وقال سينر: «سعيد للغاية بالتأهل للنهائى، أحب اللعب هنا واللعب فى الملاعب المغطاة، لذا أتمنى تقديم مباراة أخرى رائعة غدًا».