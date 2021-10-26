«ميلان» يخطط للتعاقد مع نجم «مارسيليا» لخلافة «بن ناصر وكيسيه»

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يخطط مسؤولو نادى ميلان الإيطالى للتعاقد مع لاعب خط وسط جديد فى الميركاتو الشتوى المقبل، وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى أن ميلان سيصبح فى ورطة كبيرة خلال الشتاء المقبل، لأنه سيخسر إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسيه لمشاركتهما مع الجزائر وكوت ديفوار فى كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الموقع الإيطالى أن بن ناصر يحمل ميلان على كتفيه مؤخرًا، بعد أن قاد الفريق لفوز صعب على بولونيا بنتيجة (4-2)، السبت الماضى، فى الجولة التاسعة من الدورى.

وأشار إلى أن مسؤولى ميلان يخططون للتعاقد مع الفرنسى بوبكار كامارا، لاعب وسط مارسيليا، فى الميركاتو الشتوى المقبل، للحفاظ على قوة الفريق أثناء غياب بن ناصر وكيسيه.

وينتهى عقد بوبكار كامارا مع مارسيليا، الصيف المقبل، ما يعنى أنها صفقة مثالية لسياسة ميلان فى الميركاتو.