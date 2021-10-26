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محمد صلاح: مروان حمدي رد على كارتيرون وإدارة

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محمد صلاح: مروان حمدي رد على كارتيرون وإدارة الزمالك محمد صلاح: مروان حمدي رد على كارتيرون وإدارة

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أشاد محمد صلاح، نجم الأـسبق بالسمتوى الذي قدمه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكان مروان حمدي، انتقل إلى صفوف سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال مروان حمدي، في تصريحات تليفزيونية: «مروان حمدي رد على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك وإدارة النادي الأبيض، وأثبت أنه مهاجم مميز قادر على تسجيل الأهداف، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الاتحاد السكندري».

وأضاف: «كيف يتم الموافقة على رحيل مروان حمدي، عن صفوف الزمالك، والنادي يعاني من أزمة في خط الهجوم، فضلاً عن منعه من القيد لفترتين؟».

يُذكر أن مروان حمدي نجح في إحراز هدف وصنع أخر، خلال مباراة سموحة والاتحاد السكندري، التي اقيمت بينهما أمس الاثنين، على الاسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

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