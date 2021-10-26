ذاكرة الكتب .. «إسماعيل فهمى» يروى كواليس ذهاب السادات للقدس ومطالبة الباز بعدم إتمام الزيارة

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بعد نهاية الحرب ووقف إطلاق النار وفك الاشتباك بين مصر وإسرائيل، بدأ الرئيس السادات فى عام ١٩٧٧ ينفذ خطته للسلام بإعلانه الشهير فى مجلس الشعب استعداده الذهاب لإسرائيل وإلقاء كلمة فى الكنيست.. ولكى نلقى الضوء على هذه الفترة المهمة وكواليسها كان لابد من استحضار شهادة رجل من رجال هذه المرحلة، وهو وزير الخارجية آنذاك إسماعيل فهمى، الذى قضى ٤ سنوات فى الوزارة بين عامى 1973 و1977 واستقال احتجاجًا على زيارة الرئيس الرئيس السادات إلى إسرائيل، وبعد خروجه من العمل السياسى داوم على كتابة الكتب والمقالات التى تتناول نشاطات صنع السلام فى الشرق الأوسط، وأشهر كتبه كان «التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط»، واشتغل بالعمل الأكاديمى لعدة سنوات، حتى توفى فى عام ١٩٩٧.

كتب الوزير فهمى شهادته فى كتابه، وذكر أن زيارة السادات إلى القدس لا يراها «بداية محاولة تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، بل على العكس من هذا لقد كانت تحركًا غير رشيد فى لعبة معقدة وطويلة للسلام، ولم يكن غريبًا أن تبدأ إسرائيل ولأول مرة بعد زيارة السادات للقدس وتحت راية السلام بالعربدة فى الضفة والقطاع والقدس. وضد العراق. ثم تغزو لبنان غزوا كاملًا».

ويرى «فهمى» أن إسرائيل نجحت عن طريق المعاهدة فى تأمين جبهتها الجنوبية الملاصقة لمصر، حيث أصبحت شبه جزيرة سيناء «منزوعة السلاح».

ويذكر أن السادات حينما أبلغه بفكرة الذهاب إلى القدس أثناء وجودهما فى رومانيا ذكّره بأن أمام مصر ورقتى ضغط هما الاعتراف بإسرائيل وإنهاء حالة الحرب، وأن مجرد الذهاب إلى القدس سيصب فى مصلحة إسرائيل، التى ستملى شروطها فى ظروف ستعزل فيها مصر عن محيطها العربى.

ويضيف أن المناقشة التى دارت مع السادات فى ذلك اللقاء استغرقت ثمانى ساعات وذهب بعدها «فهمى» إلى استراحته، حيث كان ينتظره مدير مكتبه أسامة الباز ومحمد البرادعى، المستشار القانونى بوزارة الخارجية، وبعد أن أبلغهما بما قاله السادات «انفجر أسامة الباز قائلا: هذا جنون. لا شك أن الرجل غير متزن. لا بد من منع ذهابه إلى القدس حتى لو استعملنا القوة».. ثم وجه البرادعى فجأة سؤالا إلى أسامة الباز: ماذا تفعل لو أصر السادات على رأيه.. هل تذهب معه؟! لكن إجابة الباز كانت واضحة كل الوضوح: «لن أذهب إلى القدس إلا جثة هامدة».

ويروى «فهمى» أن الرئيس السادات حاول إقناع العالم بأنه مازال يعمل من أجل عقد مؤتمر جنيف، وذلك بالدعوة إلى اجتماع تحضيرى لكل الأطراف يعقد فى فندق مينا هاوس فى القاهره فى 14 ديسمبر 1977، وفى الوقت نفسه بدأ السادات يتحدث عن عقد مؤتمر قمة عربى كان يعتزم أن يشرح فيه لرؤساء الدول العربية الأخرى نتائج رحلته ويتشاور معهم حول الاستراتيجية التى ينبغى اتباعها فى المستقبل، وكما كان متوقعًا لم يحضر مؤتمر مينا هاوس سوى وفود من إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة كمراقب ومصر بطبيعة الأمر، على حين أن الدعوة للقمة العربية لم تصدر رسميا قط لأنه حتى السادات نفسه أدرك أنها ستكون خطوة لا طائل منها بالمرة.. ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا سار السادات بمفرده وقد أصبح معزولًا بالكامل عن العالم العربى ويتعامل بشكل مباشر مع إسرائيل والولايات المتحدة.. وبعد عدة أشهر من الاتصالات المتقطعة إلى حد ما، أدى اجتماع بين السادات وبيجين وكارتر فى كامب ديفيد فى الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر عام 1978 إلى اتفاق بين مصر وإسرائيل على الإطار الخاص بسلام منفصل بينهما.

ولا يفوت الوزير فهمى فى كتابه أن يروى واقعة ذات دلالة، وهى أن سناء حسن زوجة السفير المصرى فى كندا آنذاك تحسين بشير زارت إسرائيل مع المشرف على رسالة للدكتوراه كانت تعدها حول مسألة الشرق الأوسط، وجمعت مواد علمية كما حاورت سياسيين، وعندما علم السادات خيّر زوجها بين تطليقها أو ترك العمل فى الخارجية فطلقها السفير. ويروى أن السادات لم يكفه طلاقها، بل أمر بسحب الجنسية المصرية منها وحرمانها من جواز السفر، وبعد شهرين كانت زيارته لإسرائيل.

يروى إسماعيل فهمى فى مذكراته أنه على خلفية الحملة الدعائية لمزايا السلام من قبل السادات والحكومة المصرية بدأ التوتر ينمو فى مصر، ووجد التعبير عنه صورًا مختلفة، أهمها نمو جماعات دينية معارضة لسياسة السادات، واتخذ حزبا المعارضة الصغيران موقفًا قويًا ضد تقارب السادات من إسرائيل والتنازلات المهمة التى قدمها تحت ستار التطبيع.

كما يذكر فهمى جانبًا من عيوب معاهدة السلام من وجهة نظره، أهمها أن إسرائيل سوف تستمر فى احتلال الجزء الأكبر من سيناء لفترة تصل إلى ثلاث سنوات «المادة 1»، وأن المنطق الطبيعى للأشياء كان ينبغى أن يكون أولًا الانسحاب الكامل يعقبه إنهاء حالة الحرب، كما نص عليه مشروع المعاهدتين المصرية والأمريكية.

كما أن كل النصوص التى تتعلق بخلق مناطق منزوعة السلاح وتخفيض عدد القوات فى المنطقة الواقعة بين البلدين اقتصر تنفيذها على أرض مصر فحسب تقريبًا، ولم يسمح لمصر بوضع أى قوة عسكرية كانت فى المناطق الشرقية التى تمتد على طول الحدود، وسمح لها بوجود ما يصل إلى 4000 رجل فقط وكميات وأنواع محدودة للغاية من الأسلحة فى المنطقة الوسطى، بل إن وجود الجيش المصرى كان محدودًا فى أقرب منطقة إلى قناة السويس. ويضيف أن من نقائص المعاهدة أن قوات متعددة الأطراف ستقوم بدوريات فى المنطقة منزوعة السلاح على الجانب المصرى من الحدود فى الوقت الذى لا ترابط فيه أى قوات على الأراضى الإسرائيلية.

واعتبر الوزير فهمى، فى كتابه، أن الملحق 3 والمادة 5 يؤكدان على تعاون مصر وإسرائيل بشكل وثيق للمحافظة على السلام والأمن فى المنطقة، وبالتالى سيعتبر هذا التعاون موجهًا فيما يبدو ضد الدول العربية الأخرى.

كما يرى وزير الخارجية الأسبق فى مذكراته أن الإسرائيليين يعون أن السادات رجل متقلب وابتكروا طريقة فعاله للتعامل معه، وهى إنشاء الحقائق على الأرض وهو بالضبط ما سعى إليه الإسرائيليون فى كامب ديفيد، فهم لم يمنحوا السادات أى شىء على الفور، لأنهم لم يكونوا واثقين به، وكانوا يخشون أن يلغى الاتفاق حالما تعود سيناء. ولذا أصروا على أنهم لا يستطيعون الانسحاب من سيناء قبل ثلاث سنوات على الأقل رغم أنه فى عام 1967 نجحوا فى احتلالها فى ستة أيام.. وكان السبب الحقيقى وراء هذا الإصرار هو أنهم أرادوا التحقق من أن السادات لن يكون بمقدوره النكوص عن الاتفاق لمدة ثلاث سنوات دون التضحية بجزء من سيناء. وبعد ثلاث سنوات سيزداد عدم قبول السادات فى العالم العربى ومن ثم لن يصبح بإمكانه أن يعكس سياسته أو ينقضها.