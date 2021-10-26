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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها

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ومن هذه الكتب كتاب عقل غير هادئ: سيرة ذاتية عن الهوس والاكتئاب والجنون للكاتبة كاى جاميسون وترجمة حمد العيسى - وهو من الكتب الأكثر مبيعًا - فقد صدر خلال عام 2008 عن الدار العربية للعلوم ناشرون. جاءت هذه السيرة الذاتية ضمن قوائم أكثر الكتب مبيعًا فى عدة قوائم عالميًا، أبرزها: «جملون»، و«نيويورك تايمز»؛ حيث تلقى الكاتبة الضوء على مرض عقلى «الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب»، من خلال حكى تجربتها الذاتية وصراعها الشخصى معه.

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غلاف الكتاب

وتأتى الطبعة الحديثة لمجموعة «خماسية مدن الملح» للكاتب عبدالرحمن منيف، عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والتى صدرت خلال عام 2012. تأتى ضمن أبرز الروايات فى العالم العربى، والتى تتألف من 5 أجزاء منفصلة، وتشمل الحديث عن الكثير من المعلومات التاريخية حول العوامل والموارد والتقنيات الحديثة المؤثرة فى الصناعة والتجارة بالوطن العربى، وما آلت إليه من تغييرات على الحضر والمجتمعات الريفية. هاروكى موراكامى

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وتظل أيضا رواية قواعد العشق الأربعون للكاتبة أليف شافاك من الكتب الأكثر مبيعًا وقد صدرت لأول مرة خلال عام 2009، ومن ثم توالت عدة طبعات ورقية أخرى، والتى يأتى أحدثها من ترجمة محمد درويش فى عام 2015، عن دار الآداب للنشر. تدور أحداث الرواية حول شخصية أربعينية تدعى «إيلاّ»، والتى تتغير حياتها بدرجة كبيرة، بعد اطلاعها على النقاشات التى دارت بين شمس التبريز وجلال الدين الرومى، لتجد نفسها مسحورة بجمال عالم تملؤه نسمات الصوفية والنقاء والمحبة الخالصة.

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وهناك كتاب الحقيقة الغائبة للكاتب فرج فودة، والذى صدر لأول مرة خلال عام 1988 وهو من الكتب الأكثر مبيعًا وكانت طبعاته الورقية الحديثة قد صدرت فى عام 2006، عن دار ومطابع المستقبل. الكتاب يعد بمثابة ثمرة بحث أجراه الدكتور فرج فودة، محاولة منه لتوثيق التاريخ العربى، بعيدًا عن التأويلات والإشاعات، كاشفًا عن حقائق أراد أن يؤكد عليها حتى لا يطمسها الزمن، أبرزها كل ما يخص عقيدة الإسلام وما يأمرنا به الله من سماحة الخلق وحسن التعاون بعيدًا عن التعصب والكراهية.

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أما كتاب الرقص مع الحياة للكاتب مهدى الموسوى، فقد صدر فى عام 2013، عن دار مدارك للنشر. وهو من الكتب الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى، ويندرج هذا الكتاب ضمن قوائم كتب التنمية البشرية، التى تعطيك بعض النصائح الإيجابية، المحفزة تجاه تنظيم حياتك وتخطى الصعاب وتحقيق الاستمتاع والنفع بها بقدر المستطاع.

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أما كتاب كيف تتخطى آلامك وتواصل حياتك للكاتبة لويز هاى، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020 فقد طرح خلال عام 2014، عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية. بناءً على خبرة وتجارب المؤلفة الأمريكية بالحياة، سطرت نصائحها وإرشاداتها لعيش حياة أفضل فى هذا الكتاب؛ حيث يسلط الضوء على كيفية تخطى الفشل والأزمات، فضلًا عن تقبل الذات وتنمية القدرات العقلية والتشجيع على الانطلاق والبدء من جديد نحو أهداف وطموحات أخرى.