تكلفة ترخيص سيارة ملاكي 1600 سي سي لمدة 3 سنوات .. الخطوات بالتفاصيل

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رسوم تجديد رخصة سيارة ملاكي لمدة 3 سنوات في المرور.. سؤال يطرحه أصحاب السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2021 ، قانون المرور حدد شروط تجديد ترخيص السيارات الملاكي والرسوم المقرر حسب السعة الليترية لكل سيارة.
1- رسم الضريبة 2250 جنيه وتزيد حسب سعة اللترية لسيارة.
2- رسم تأمين إجباري 900 جنيه لمدة 3 سنوات.
3- رسم تركيب الملصق الإلكتروني تقدر بـ 250 جنيه شامل رسم تطوير اللوحات المعدنية.
4- رسوم شراء شنطة الإسعاف أولية والمثلث من المرور بـ 230 جنيه.
5- رسوم تطوير وأنشاء منظومة النقل الذكي تقدر بـ 200 جنيه ويتم تقديره أيضا حسب السعة اللترية لكل سيارة.
1- أخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.
2- اعتماد طفاية الحريق ويشترط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات فقط.
3- بعد تجهيز أوراق تجديد الرخصة يتم التوجه لشباك الموظف المختص.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل.
2- مستند ملكية السيارة من الوكيل المعتمد للبيع.
3- الإفراج الجمركي الصادر من الجهة المختصة.
4- ملف ترخيص السيارة الملاكي يتم شراءه من أدارة المرور.
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