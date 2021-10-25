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الحكم الأخضر يظهر في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022

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ظهر حكام الدوري المصري موسم 2021 – 2022 في ثوب جديد بعد ظهور محمد معروف حكما لمباراة الصاعدين حديثا للدوري المصري الممتاز، فيوتشر وفاركو.

وكان الطقم الجديد الذي ظهر به محمد معروف وطاقه التحكيمي غريباً وغير مألوفاً على جماهير الدوري المصري. وارتدى محمد معروف طاقم تحكيمي لونه أخضر فاتح وحذاء أسود الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، واسندت المباراة إلى محمد معروف حكماً لمباراة فيوتشر إف سي وفاركو بالجولة الأولى.

كان فيوتشر فاز على فاركو بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الإثنين بهدف اللاعب التونسي أيمن الصفقاسي، ليحصد أول 3 نقاط في الدوري المصري بقيادة مدربه المخضرم على ماهر.

وكتب إبراهيم فايق تعليقا ساخرا على الحكم الأخضر خلال مباراة فيوتشر وفاركو، وقال: «‏ماشوفناش كورة في الشوط الأول من فاركو وفويتشر وماشوفناش الحكم برضه من النجيلة «.

المصرى اليوم

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