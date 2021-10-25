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مستبعدو أمام إنبي يتدربون صباح غد

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مستبعدو الزمالك أمام إنبي يتدربون صباح غد مستبعدو أمام إنبي يتدربون صباح غد

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي، تدريبهم في الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

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