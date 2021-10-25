موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2022 الثلاثاء 26 - 10 - 2021 .. بث مباشر (لحظة بلحظة)

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وقال «كاف»، عبر موقعه الرسمي الإثنين: «قرعة دوري الأبطال و الكونفدرالية ستجرى في القاهرة الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر، في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وتذاع مباشرة عبر صفحات الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «خالد نصار رئيس مسابقات كاف يتولى سحب القرعة مع إسماعيل يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق».

جدير بالذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسختين الأخيرتين، علما بأن الرجاء المغربي هو حامل لقب الكونفدرالية بالفوز على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قال إن الفريق حقق الهدف المطلوب اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر بحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف عبد الحفيظ: «مباريات البداية في دوري الأبطال الإفريقي تحتاج إلى تركيز لتجنب مواجهة أي مفاجآت واردة تحدث في كل بطولات العالم في مثل هذه الأدوار الأولى».

وأوضح أن مازيمبي تعرض للخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أمازولو بطل جنوب إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بداية دور المجموعات ستكون بعد ٤ أشهر من الآن، وتحديدًا في فبراير القادم حيث ما زال هناك متسع من الوقت.

وأشار إلى أن الأهلي في مباراة الذهاب تأثر بغياب ما يقرب من ١٢ لاعبًا مهمًّا في صفوف الفريق، واليوم تأثرنا أيضًا بعدم وجود اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات، ورغم كل ذك حقق الأهلي المطلوب وتركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية في مشوار بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

وقال عبد الحفيظ إن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، الذي أكد معاناة اللاعب من ارتجاج خفيف في المخ، وفضل على أثره نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وقال عبد الحفيظ إنه سيتوجه إلى المستشفى الآن من أجل الاطمئنان على حالة وليد سليمان.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.