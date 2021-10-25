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أحمد سامي: فرطنا في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام الاتحاد السكندري

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أحمد سامي: فرطنا في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام الاتحاد السكندري أحمد سامي: فرطنا في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام الاتحاد السكندري

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أشاد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرؤة القدم بنادي سموحة، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، خلال المؤتمر الصحفي، :«اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، ولعبوا بأعصاب هادئة، وكنا الأفضل طوال 70 دقيقة»، مضيفًا :«لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا كنا حققنا فوزًا تاريخيًا على الاتحاد السكندري».

وأضاف :«الاتحاد السكندري، عاد للمباراة بضربتي جزاء وأخطاء دفاعية»، مضيفًا:«الاتحاد لم يعود للمباراة بسبب الأداء ولكن بسبب بعض المواقف، التي نجح في استغلالها».

وتابع :«الانضباط الدفاعي للاعبين والاستمرارية في النواحي الهجومية ستأخذ بعض الوقت»، مشيرًا :«75% من لاعبي سموحة من مواليد 99 و2001 ولو ظل هذا الفريق حتى نهاية الموسم انتظروه الموسم المقبل».

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