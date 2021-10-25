مطيع فخر الدين يترشح لرئاسة الجودو لدورة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم المهندس مطيع فخر الدين الزهوي الرئيس الحالي لاتحاد الجودو بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة خلال الانتخابات التي تجرى يوم ٢ ديسمبر المقبل لانتخاب المجلس الجديد.

وبدأت بالأمس الترشيحات لانتخابات مجلس إدارة الجودو على أن يستمر الترشح حتى السبت المقبل وبعد غلق باب الترشح تبدأ استقبال الطعون ثم اعتماد قائمة المشاركين بالانتخابات في جميع المقاعد على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم ٢ ديسمبر بمشاركة ٤٣ ناديا وهيئة لانتخاب المجلس الجديد.

ويشغل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى حاليا منصب رئيس اتحاد الجودو والايكيدو ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للجودو، ورئيس لجنة التضامن الإسلامي لأول مرة للجودو المصري منذ ٣٠ عاما، حيث بدأ مشواره الإداري مع اللعبة رئيسا لمنطقة لمدة ٥ سنوات ودورتين عضو بمجلس اتحاد الجودو، ثم نائبا لمدة دورة ورئيسا للاتحاد في دورته السابقة.

ويسعى للفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية لدورة جديدة، من أجل إكمال خطة إعادة الجودو المصري في وضعه الطبيعي عالميا وهي الخطة التي بدأها الدورة الماضية وحققت نجاحات ضخمة.