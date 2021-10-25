عودة الدوري الممتاز بثلاث مباريات وظهور أول لفيوتشر وفاركو

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تنطلق اليوم الأثنين 25-10-2021، أولى مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، بثلاث لقاءات في مستهل الأسبوع الأول من البطولة.

يلتقي فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي في الساعة 3 عصرًا، على ستاد بتروسبورت، يدخل المباراة عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، منتشيًا بعد فوزه بكأس السوبر المحلي لأول مرة في تاريخ النادي على حساب الأهلي.

بينما يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال آملًا في الحصول على الثلاث نقاط بعد التعاقد مع عدة صفقات أمثال محمد هلال، أسامة فيصل، وكريم بامبو ولكنه غائب للإصابة.

وفي الخامسة والنصف مساءً يقام ديربي الإسكندرية بين سموحة والإتحاد السكندري، الذي يقام على ملعب ستاد الإسكندرية، وتسلح حسام حسن المدير الفني لنادي الإتحاد بالصفقات التي أبرمها أمثال سعيد سمبوري، باسينسيا، أحمد عادل«ميسي»، وذلك لخطف الثلاث نقاط في أولى مبارياته.

بينما وجه أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بعض النصائح للاعيبيه خاصةً الصفقات الجديدة أمثال أحمد رمضان بيكهام، سيكورية، فهد جمعة، تحفيزًا للفوز في أول مباراة لهم في الدوري هذا الموسم.

والتقى سموحة بزعيم الثغر في 19 لقاء في الدوري الممتاز، نجح سموحة في الفوز في 5 لقاءات، والإتحاد أنتزع الفوز في 5 لقاءات ايضًا، بينما سيطر التعادل في 10 مباريات.

وفي ختام اليوم يلتقي الصاعدين حديثًا لدوري الأضواء والشهرة فاركو وفيوتشر في الثامنة مساءً، يأمل فيوتشر الصاعد حديثًا تحت قيادة مدربه على ماهر لتحقيق الفوز الأول له وذلك بعد إبرامه 27 صفقة، بينما يتمنى مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي فاركو إحراز الثلاث نقاط مع ضربة بداية الدوريو إبرامه 23 لاعبًا.