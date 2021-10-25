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2000 دولار راتب محمد صلاح سنويًا قبل الإنتقال لبازل السويسري

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2000 دولار راتب محمد صلاح سنويًا قبل الإنتقال لبازل السويسري 2000 دولار راتب محمد صلاح سنويًا قبل الإنتقال لبازل السويسري

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كشف محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن راتب محمد صلاح الذي كان يتقاضاه مع الفريق قبل بدء رحلة الاحتراف في أوروبا كان 30 ألف جنيه سنويا.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات تلفزيونية ، إن كل الأندية التي لعب لها الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الاحترافية، التزمت بتسديد حق الرعاية الخاصة به لنادي المقاولون العرب، كما كشف المشرف العام على الكرة في ذئاب الجبل عن مفاجأة مدوية بخصوص راتب مو صلاح مع الفريق خلال فترة تصعيده للعب مع الفريق الأول بالنادي.

وأضاف"بعد ذلك ارتفعت قيمة عقد راتب محمد صلاح مع المقاولون العرب في موسم 2011، لتصل إلى 150 ألف جنيه في الموسم، واللاعب أخبرنا أن حلم الاحتراف بالنسبة له لن يتوقف عند محطة بازل السويسري.

وأتم ، لا يهمنى انتقال محمد صلاح لفريق آخر للحصول على أموال من عائد البيع، أتمنى استمرار محمد صلاح لمدة طويلة في أوروبا وبنفس مستواه الرائع".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم مع فريق "عثماثون طنطا" التابع إداريا لنادي المقاولون العرب، قبل الانتقال إلى صفوف فريق المقاولون والذي استمر بصفوفه حتى 2012، قبل بدء رحلته الأوروبية مع بازل السويسري.

المصرى اليوم

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