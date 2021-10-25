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سجلت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021 نموًّا بنسبة 4%

حافظت "زين السعودية" على نمو أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2021، مسجلة 60 مليون ريال، مقارنة بـ42 مليون ريال للربع الثاني من العام ذاته، لتحقق نموًّا في أرباحها بنسبة 45%. وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021 نموًّا بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، لتصل إلى 1.984 مليون ريال.

وتعكس هذه النتائج قدرة الشركة على مواجهة التداعيات الحادة التي فرضتها جائحة كورونا وطالت مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب القيود التي كانت مطبقة خلال الفترة ذاتها على موسم الحج والعمرة بحسب الاشتراطات الصحية لمواجهة الجائحة، كما تعكس الأداء المالي والتشغيلي المستقر للشركة، والتزامها باستراتيجيتها لتعزيز الاستثمارات النوعية في الابتكار والكفاءة المالية وتعزيز جودة الخدمات وتحقيق قيمة مضافة لعملائها ومستثمريها.

وتعليقًا على النتائج المالية، أشار الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، إلى أن "الشركة ماضية في تحقيق طموحاتها في التحول إلى مزود رائد للخدمات الرقمية يواكب المتطلبات الحالية وتقنيات المستقبل. وتأكيدًا على مسار النمو الجديد للشركة بعد تحقيقها أرباحًا مبقاة، نستمر في "زين السعودية" في تحقيق الربحية للربع الثالث عشر على التوالي؛ مما يعكس قدرة الشركة على تطبيق إدارة تشغيلية ومالية فعالة ذات كفاءة عالية، والوفاء بالتزاماتنا تجاه مساهمينا، وتقديم خدمات ومنتجات تلبي تطلعات عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال".

وتابع "الدغيثر" قائلًا: "نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق طموحات وطننا الحبيب وتوجهات قيادتنا الرشيدة، المتمثلة في رؤية المملكة 2030، لا سيما على صعيد تحقيق التحول الرقمي الشامل، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على المستوى العالمي، وتحديدًا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، والارتقاء بجودة الحياة".

وأضاف: "سنستمر بالريادة في التقنيات الحديثة، لتصبح زين السعودية الخيار المفضل للخدمات الرقمية في المملكة والأكثر ابتكارًا؛ حيث وصلت تغطية شبكتنا للجيل الخامس (5G) إلى 51 مدينة".

وأكد أن "زين السعودية ستتابع خططها التوسعية من خلال ضخ استثمارات نوعية إضافية، وبتركيز على التوسع الرأسي لخدمات القطاعات المبنية على تقنيات الجيل الخامس التي أصبحت الشريان الحيوي للعديد من القطاعات، وممكنًا للنمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة؛ لا سيما في قطاعات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت مؤخرًا عن تصدر "زين السعودية" سرعات الجيل الخامس (5G) في مدينة الرياض، كما احتلت أيضًا المركز الأول في تغطية الجيل الخامس (5G) في الرياض.

الجدير بالذكر أن "زين السعودية " أطلقت حملتها لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية مع شركة "تدوير البيئة الأهلية" (تدوير)؛ وذلك ضمن التزام الشركة بنهجها لتطبيق الاستدامة المؤسسية والمجتمعية وتحقيق أقصى تعاون مع أهداف برنامج الأمم المتحدة، وتطلعات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة، وبما ينسجم مع مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وعلى صعيد آخر، تستمر "زين السعودية" في تعزيز دورها على مستوى الاستدامة المؤسسية؛ حيث دخلت في شراكة استراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" (مينتور السعودية) لإطلاق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتنمية البشرية.

كذلك حققت "زين السعودية" تميزًا لافتًا في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات، عبر تصدرها كأفضل مزود للباقات المنزلية، التي مكّنتها من حصد جوائز عالمية وإقليمية ومحلية؛ حيث أعلنت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية المالكة لموقع Speedtest، المتخصصة في قياس سرعات الإنترنت عالميًّا، فوز "زين السعودية" بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة للمرة الثالثة على التوالي؛ وذلك عن النصف الأول من عام 2021.

وتفوقت بأفضل شبكة للجيل الخامس (5G) وأداء للبيانات في العاصمة الرياض، بحسب تقرير شركة umlaut العالمية الصادر لهذا العام؛ مما أسهم في أن تصبح الرياض الأسرع بين عواصم العالم على مستوى سرعات الجيل الخامس (5G)، متقدمةً على عواصم مثل طوكيو ودبلن.