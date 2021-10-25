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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري المصري والأسباني والتركي

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري المصري والأسباني والتركي جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري المصري والأسباني والتركي

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تبدأ اليوم الإثنين 25-10-2021 أولي منافسات الدوري المصري، كما يتم لعب العديد من المباريات اليوم فى الدوري الإسباني،والدوري التركي، والدوري البرتغالي.

ونستعرض جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، والذي يشهد لعب مباراة سموحة والإتحاد السكندري فى الدوري المصري، ومباراة جلاتا سراى وبشكتاش فى الدوري التركي.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

تنطلق اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز وتشهد عدد 3 مباريات كما يلي.

  • مباراة البنك الأهلي × طلائع الجيش – الساعة 3 عصرا- وتنقلها قناة On Time Sports .
  • مباراة سموحة × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً - وتنقلها قناة On Time Sports .
  • مباراة فيوتشر × فاركو – الساعة 8 مساءً - وتنقلها قناة On Time Sports .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتضمن جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم مباراة وحيدة هي:

  • مباراة خيتافي × سيلتا فيجو – الساعة 9 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي

يتم لعب مباراة وحيدة فى الدوري التركي اليوم هي:

مباراة جالاتا سراي × بشكتاش – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

يتضمن جدول مباريات اليوم لعب مباراتان.

مباراة جل فيسنتي × سبورتنج براجا – الساعة 8 مساءًا.

مباراة بوافيستا × بيلينينسيش – الساعة 10.15 مساءًا.

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المصرى اليوم

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