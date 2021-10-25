ضبط 14 صقرًا نادرًا في حملة على محطات صيد الصقور بـ«البحر الأحمر»

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ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر عددًا من الصقور النادرة التي تم صيدها بشكل غير قانوني حيث تمكنت حملة مكبرة على محطات صيد الصقور، والحيوانات البرية، بسلاسل جبال البحر الأحمر، في منطقتي الزعفرانة وراس غارب في توقيت هجرتها إلى دول أفريقيا.

وأسفرت الحملة؛ عن إزالة عدد من محطات لصيد الصقور، في المنطقة التي تقع بين جبال منطقة «رأس غارب»، و«الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، وضبط ١٥ من الصقور النادرة من مختلف الانواع وضبط ٥ متهمين.

وكانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر تلقت إخطارات بانتشار محطات الصيد والصيادين المخالفين للحيوانات البرية، والصقور المحرم صيدها، في موسم الهجرة بسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفتها قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩، ومصادرة أدوات الصيد المضبوطة، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.