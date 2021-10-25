أخبار عاجلة

"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟ -
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة -
مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية -
استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة -
مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية -
«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم -
آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا» -
«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

من مقر إقامته الجبرية.. حمدوك يوجه رسالة للسودانيين

Print
من مقر إقامته الجبرية.. حمدوك يوجه رسالة للسودانيين من مقر إقامته الجبرية.. حمدوك يوجه رسالة للسودانيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني لـ«سكاي نيوز عربية»، إنه تم وضع رئيس عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وفي بيان صدر لاحقا، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالله حمدوك من السودانيين «التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم».

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك «إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

فيما نقلت وكالة رويترز الأمريكية عن وزارة الإعلام، أن رئيس الوزراء السوداني حمدوك في رسالة من مقر إقامته الجبرية يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة

قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة

لماذا تتحمّل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية عما آلت إليه العلاقات مع السعودية؟

لماذا تتحمّل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية عما آلت إليه العلاقات مع السعودية؟

لماذا تتحمّل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية عما آلت إليه العلاقات مع السعودية؟

لماذا تتحمّل الحكومة اللبنانية وحدها المسؤولية عما آلت إليه العلاقات مع السعودية؟

مجلس النواب يحيل بعض قوانين الحكومة إلى لجان المجلس .. تعرف عليها

مجلس النواب يحيل بعض قوانين الحكومة إلى لجان المجلس .. تعرف عليها