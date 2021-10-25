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تحت شعار "لا تتأخر تواصل معنا".. الجمعية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل

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تحت شعار "لا تتأخر تواصل معنا".. الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل تحت شعار "لا تتأخر تواصل معنا".. الجمعية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل
بفعاليات توعوية وأنشطة رياضية

تحت شعار

دشنت الجمعية لأمراض الروماتيزم، فعاليات توعوية وأنشطة رياضية؛ تزامنًا مع احتفاء المملكة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف في كل عام الـ12 من أكتوبر للتوعية بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية؛ خاصة التهاب المفاصل الرثياني (الروماتويد).

وتضمنت الفعاليات التي تقام تحت شعار "لا تتأخر تواصل معنا"، ندوات تثقيفية ومحاضرات افتراضية عبر منصة زووم، واستشارات طبية على إنستجرام الجمعية من خلال عرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل، والأمراض الروماتيزمية، وروماتيزم الأطفال، ولقاح كوفيد لمرضى الروماتيزم وعلاجه، والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد، وكذلك تقديم استشارات مجانية مع أخصائي واستشاري أمراض روماتيزمية وأخصائي علاج طبيعي وتغذية.

يشار إلى أن الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لالتهاب المفاصل تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتثقيفهم بمرض التهاب المفاصل، وأيضًا لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع، وسببًا في الإعاقة لا سمح الله إذا تأخر التشخيص والعلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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