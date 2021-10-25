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عالميًّا.. إصابات كورونا تتجاوز 243.65 مليونًا والضحايا أكثر من 5.1 ملايين

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عالميًّا.. إصابات كورونا تتجاوز 243.65 مليونًا والضحايا أكثر من 5.1 ملايين عالميًّا.. إصابات كورونا تتجاوز 243.65 مليونًا والضحايا أكثر من 5.1 ملايين
سجّلت في 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الفيروس

عالميًّا.. إصابات كورونا تتجاوز 243.65 مليونًا والضحايا أكثر من 5.1 ملايين

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 243.65 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي وفيات الجائحة إلى 5 ملايين و180486.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

من جهته، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، أن "لدى البشرية كل الفرص للتغلب على وباء ".

وقال: "الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه. إنه في أيدينا".

وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس، ومع ذلك فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".

وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية، يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام"؛ مشددًا على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تزامنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح مع أفعالها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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