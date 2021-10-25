ضحايا كورونا في 3 دول.. 187 وفاة بالبرازيل و43 بمصر و7 حالات بكوريا الجنوبية

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خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 187 وفاة و6204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 21 مليوناً و723559 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 605457.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 43 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها ليلة أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها بالفيروس بلغ 324619؛ من ضمنهم 274007 حالات تمّ شفاؤها، و18285 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل كوريا الجنوبية 1190 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 353089.

كما تمّ تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال أمس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2773 وفاة.