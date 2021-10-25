أخبار عاجلة

"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل -
ماجد عبدالله : "التفاف الجميع هو الحل للعودة لطريق الانتصارات" -
غلاسكو.. كيف تدعم المملكة الجهود الدولية في مواجهة كارثة المناخ؟ -
غداً الاثنين.. موسم الرياض يعلن افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" بفعاليات عالمية تقام لأول مرة -
مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية -
استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة -
مستشار البرهان: الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية -
«الأمر يعد تمثيلا بالجثة».. أحمد كريمة عن التبرع بالأعضاء : ضد إساءة استخدام العلم -
آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا» -
«مش هندفن راسنا فى الرمل».. الموسيقيين تكشف موقفها من ويجز وأغاني الراب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

جيرارد نوس: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم

Print
جيرارد نوس: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم جيرارد نوس: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث جيرارد نوس، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول، عن كون محترفنا المصري بصفوف الريدز، محمد صلاح هو الأفضل بالعالم أم لا.

وقال جيرارد نوس، في تصريحات على القناة الأولى المصرية: «يجب أن نضع في حساباتنا وجود لاعبان آخران في العالم وهما ميسي الذي لم يتكيف بعد مع باريس ومازال في مرحلة التأقلم وكريستيانو رونالدو الذي لا يعيش أفضل سيناريو لأن مانشستر يونايتد ليس في أفضل حال».

وأتم المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول، تصريحاته بقوله: «يمكن اعتبار محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيان عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل إصابة 47 سائحًا بـ«إعياء» في فندق بالغردقة

بيان عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل إصابة 47 سائحًا بـ«إعياء» في فندق بالغردقة

أمها وخالتها وجدتها قدموها للدجال.. الإعدام لـ4 متهمين في واقعة اغتصاب طفلة محرم بك

أمها وخالتها وجدتها قدموها للدجال.. الإعدام لـ4 متهمين في واقعة اغتصاب طفلة محرم بك

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة

استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة