جيرارد نوس: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم

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تحدث جيرارد نوس، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول، عن كون محترفنا المصري بصفوف الريدز، محمد صلاح هو الأفضل بالعالم أم لا.

وقال جيرارد نوس، في تصريحات على القناة الأولى المصرية: «يجب أن نضع في حساباتنا وجود لاعبان آخران في العالم وهما ميسي الذي لم يتكيف بعد مع باريس ومازال في مرحلة التأقلم وكريستيانو رونالدو الذي لا يعيش أفضل سيناريو لأن مانشستر يونايتد ليس في أفضل حال».

وأتم المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول، تصريحاته بقوله: «يمكن اعتبار محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم».