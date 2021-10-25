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وزارة الإعلام السودانية: اعتقال أعضاء بمجلس السيادة من المكون المدني

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وزارة الإعلام السودانية: اعتقال أعضاء بمجلس السيادة من المكون المدني وزارة الإعلام السودانية: اعتقال أعضاء بمجلس السيادة من المكون المدني

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ذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الانتقالية، في ظل تقارير عن انقلاب يتكشف في العاصمة الخرطوم.

وذكر تلفزيون العربية، فجر اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.

ونقل تلفزيون العربية عن مصادر لم يذكرها، أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

يأتي ذلك بعد أنباء عن اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة السودانية.

من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت».

المصرى اليوم

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