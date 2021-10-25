أول "ممطرة" بالوسم.. "الحصيني": رياح ترافقها وتنطلق غداً وتبدأ من هنا

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قال: يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.. ويعقبها انخفاضٌ في الحرارة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ غداً الثلاثاء، حالة ممطرة خفيفة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام، مشيراً إلى أن هذه الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لمتوسطة، البداية من مناطق: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، ثم المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية".

وتابع: "متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن".

وأردف: "متوقع أن يرافق الحالة نشاطٌ في الرياح المثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله، يعقبها انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة".