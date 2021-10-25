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«العربية»: إغلاق مطار الخرطوم وسط تقارير عن انقلاب في السودان

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«العربية»: إغلاق مطار الخرطوم وسط تقارير عن انقلاب في السودان «العربية»: إغلاق مطار الخرطوم وسط تقارير عن انقلاب في السودان

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ذكر تلفزيون العربية أن مطار الخرطوم أغلق وتم تعليق الرحلات الدولية اليوم الاثنين، في ظل تقارير عن انقلاب عسكري.

ولم يصدر إعلان من السودانية بشأن وضع المطار.

وذكر تلفزيون العربية، فجر اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.

ونقل تلفزيون العربية عن مصادر لم يذكرها، أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

يأتي ذلك بعد أنباء عن اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة السودانية.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت».

المصرى اليوم

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