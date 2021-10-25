«زراعة الإسكندرية»: قافلة إرشادية للتوعية بتربية 5 سلالات ماشية عالية الإنتاجية (صور)

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أطلق مجلس الإعلام الريفي في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى بالاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية بالتعاون مع كلية زراعة الشاطبي، حيث تم عمل قافلة بناء على طلب المزارعين بمنطقة أبيس ٧ بإستضافة المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية برئاسة المهندس محمد مصطفى البمبى المراقب العام بمنطقة تعاونيات أبيس، للتوعية بافضل سلالات الماشية عالية الانتاجية.

وتحدث الدكتور خير الدين مصطفى، الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، عن سلالات ماشية التسمين التي تعطي إنتاجية عالية في ظروف البيئة المصرية مثل سلالات السيمنتال وأنجس وإير شاير وبراون سويس وشورت هورن، كما تناول نظام التغذية الأمثل لحيوانات التسمين، موضحاً كمية العلف المناسبة للحيوان حيث يتغذى الحيوان زنة ٢٥٠ كيلو ٥ كيلو علف في اليوم موزعة على ٣ مرات وتكون وجبة الصباح هي الأكبر وتصل كمية العلف إلى ٧ كيلو عند وزن ٣٥٠ كيلو للحيوان.

وأوصى بتركيب العلف لكل طن، بواقع فول صويا ٥٠ كيلو، وحت فول ٥٠ كيلو، وردة رجيع ١٢٠ كيلو، وذرة ٣٠٠ كيلو، وقشر صويا ٣٥٠ إلى ٤٠٠ كيلو، وملح طعام ١٠ كيلو، وجير مطفي ٢٠ كيلو، ومخلوط فيتامينات ومعادن ٢ كيلو، وخميرة من الصيدلية البيطرية ٢ كيلو، ومضاد سموم ٢ كيلو، كما تناول الحديث عن أبقار الحليب وذكر أن النوع المتوفر هو هولشتين وأوضح أن البقرة تأكل كيلو علف مقابل إنتاج ٢ كيلو حليب وخلطة علف الحلاب تتمثل في صويا ٢٠٠ كيلو، وقشر صويا ٣٦٠ كيلو، وذرة ٣٠٠ كيلو،وردة أو رجيع ١٢٠، وجير مطفي ٢٠ كيلو، وملح ١٠ كيلو، وخميرة ٢ كيلو، ومخلوط فيتامينات ومعادن ٢ كيلو.

وأكد «مصطفى»، على ضرورة رش الحشرات صيفياً مثل القراض والناموس لتسببهم في بعض أمراض الدم التي تؤدي لنفوق الماشية الفجائي.

وتناول الدكتور أحمد راضي مسؤول المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية، الحديقة خلال القافلة الإرشادية عن إعداد الأرض لزراعة القمح وأهمية وفوائد زراعة القمح على مصاطب،موضحاً الأصناف الموصى بها مثل سدس ١٤، وجميزة ١٢، وسخا ٩٥، وجيزة ١٧١، ومصر ٣، محذراً من أي محاولة لزراعة الأصناف الممنوع تداولها في الإسكندرية ووجه بحري مثل جيزة ١١ أو سدس ١٢ إحتمالية إصابتهم بالصدأ وضياع المحصول.

وشدد على أهمية الالتزام بميعاد الزراعة في النصف الثاني من شهر نوفمبر وضرورة إتباع إرشادات التسميد وخاصة التسميد بالبوتاسيوم لما له من أهمية في زيادة إنتاجية القمح وتجاهل المزارعين للتسميد به .

بدورها قالت المهندسة مها محمد فوزي، أخصائي المحاصيل بإدارة خورشيد الزراعية الصعوبات التي تواجهها مع المزارعين لإقناعهم بأهمية زراعة القمح على مصاطب.

أعد القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم، مسئولة الإعلام الريفي والمهندسة هبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

"زراعة الاسكندرية": قافلة ارشادية للتوعية بتربية 5 سلالات ماشية عالية الإنتاجية مناسبة للبيئة المصرية (صور)

"زراعة الاسكندرية": قافلة ارشادية للتوعية بتربية 5 سلالات ماشية عالية الإنتاجية مناسبة للبيئة المصرية (صور)

"زراعة الاسكندرية": قافلة ارشادية للتوعية بتربية 5 سلالات ماشية عالية الإنتاجية مناسبة للبيئة المصرية (صور)