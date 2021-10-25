بمشاركة عراقية.. انطلاق المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية بـ«تمريض الإسكندرية»

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بمشاركة اكاديمية عراقية، تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات «المؤتمر الدولي لمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية في الرعاية الصحية»،والذى تنظمه كلية التمريض في جامعه الاسكندرية، برئاسة الدكتورة نفرتيتى زكى عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعه الإسكندرية والدكتور سعد شاهين رئيس جامعه البصره، ويستمر يومين.

وقالت الدكتورة نفرتيتى زكى، رئيس المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يأتى في إطار تعزيز النظم الصحية وقت الازمات للوصول إلى أفضل رعاية صحيه، وتسليط الضوء على دور التمريض الذي له الدور الاكبر في مساعدة المرضى المصابين بالوباء، والاهتمام بالدعاية المرضى ذوي الإحتياجات الخاصه، ونشر ثقافة الرعاية والصحة النفسية بين أفراد الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن المؤتمر يناقش خلال الجلسات، تقدم التكنولوجيا في التمريض، والممارسات القائمة على الادله، مكافحة العدوي في ممارسات الرعاية الصحيه، الرعاية الصحية لمرضى زرع الاعضاء، والتشخيصات التمريضية والطبية عن المشاكل الصحيه، ودور الرعايه الصحيه النفسيه في تحقيق رعاية صحية افضل، والرعاية الصحية للاطفال، وتجارب التعليم الالكتروني في سياق أزمة التعليم.

ويهدف المؤتمر إلى فتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين القطاعات الصحية في الوطن العربي والبحث عن طرق مبتكرة النهوض بدور التمريض في إدارة الازمات، وتدريب الطلاب على صور معايير مكافحة العدوي، وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد الأسرة والمجتمع، وتقديم العون والمساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجه، ومواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام التجارب السريرية الافتراضيه، واكتشاف طرق حديثة في التعليم الالكتروني والتعليم المدمج تتوافق مع التخصصات الطبية والتمريضيه، وتوعية طاقم التمريض الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وخاصة المرضى أصحاب الإقامة الطويلة.