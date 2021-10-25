«في أجواء سرية وعلى مدار عامين».. تركي آل الشيخ يكشف عن أول أعماله السينمائية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفية بالسعودية، عن انتهائه من تصوير فيلم جديد بعنوان «تشيللو»، موضحا أن العمل شارك فيه عدد كبير من نجوم العالم وبينهم العديد من الأشخاص الحاصلين على جوائز أوسكار العالمية، ومن المقرر طرح الفيلم ٢٠٢٢.

وقال «تركي» عبر «فيسبوك»: «في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت امس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الاول تشيللو الذي استغرق الاعداد له شهور وتم تصويره في ٨ اسابيع، ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا».

واضاف: «و ٣٠٪ في اوروبا بشركة وطنية سعودية، عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي وتدربوا وهذا واجب علينا، في المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج وفي الملابس وفي الديكور. الفيلم من اخراج مخرج امريكي كبير وانتاج رزام».

وتابع:«وبروديوسر امريكي كبير للاشراف ومدير تصوير ايطالي امريكي عالمي وخبراء صوت وموسيقى واضاءة ومشاهد خطرة عالميين وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج ولن تقل جودته عن أكبر الافلام في هوليود وسيطرح في ٢٠٢٢ م ان شاءالله في السينما اولاً وبلاتفورم بعد ذلك».

وأوضح: «اما عن ابطال الفيلم سأوضحهم قريباً بالتفصيل ولكن الابطال سعوديين وخليجيين وعرب وعالميين … ويوجد من ابطال الفيلم نجم حائز على الاوسكار … و٦٠٪ من ابطال الفيلم سعوديين دعماً لصناعة السينما السعودية … وسيدبلج ل ٧ لغات ويعرض ان شاءالله في سينمات العالم … وبعدها المنصات».

واختتم: «اشكر كل من شارك في العمل من ابطال وكرو وشركة انتاج ومشرفين … اكتشفت ان عالم السينما ليس سهلاً … اسال الله التوفيق في تجربتي الاولى واتمنى ان يحوز على رضاكم … اجتهدت واتمنى النجاح … وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر».